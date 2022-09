Acidente durante fuga deixa feridos em Itaipuaçu. - Foto: João Patrício

Acidente durante fuga deixa feridos em Itaipuaçu.Foto: João Patrício

Publicado 13/09/2022 13:58 | Atualizado 13/09/2022 14:14

Maricá - Quatro pessoas ficaram feridas após fugirem de uma tentativa de assalto em Itaipuaçu na manhã desta terça-feira (13).

Relatos dos envolvidos no acidente contaram que um automóvel Ford Ka abordou o veículo que as quatro pessoas estavam dentro e que no susto o motorista acelerou e os bandidos foram atrás foi quando o motorista perdeu o controle do carro e capotou várias vezes na Rua 83.

O carro que capotou, um GM Ônix deixando os ocupantes feridos.

Os Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros em seguida os quatro foram encaminhados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, as vítimas do acidente são Diego Moura Douglas Pereira, Wesley Bento e a quarta vítima uma mulher, que não identificamos sua identidade.