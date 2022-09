Programa Qualifica Maricá. - Foto: Divulgação

Programa Qualifica Maricá.Foto: Divulgação

Publicado 14/09/2022 10:24 | Atualizado 14/09/2022 10:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), oferece a partir deste sábado (17/09) mais de 1.200 vagas para jovens, a partir dos 18 anos, no terceiro ciclo do Programa Qualifica Maricá. As inscrições podem ser feitas pelo site (www.qualificamarica.com.br) até o dia 25/09.

Dez modalidades de cursos estão disponíveis, como Assistente de Logística, Pedreiro, Camareira em Meios de Hospedagem, Instalador de Drywall, entre outros. Do total de vagas, 30% serão destinadas a participantes dos programas sociais da Prefeitura e pessoas com deficiência. Para se inscrever, é necessário possuir documento de identificação, CPF, comprovante de residência e telefone.

“É uma enorme satisfação ver que o Qualifica Maricá deu certo e que as pessoas estão se interessando, estudando e aproveitando a oportunidade para se especializar ou adquirir novos conhecimentos”, disse o diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera.

O secretário de Trabalho de Maricá, Marcus Bambam, destacou que o investimento em educação é primordial. “Os alunos desenvolvem aptidões teóricas e técnicas essenciais para exercerem suas atividades. É investindo agora em qualificação que vamos construir um futuro com profissionais mais capacitados para concorrer no mercado cada dia mais competitivo”, afirmou Bambam.

As aulas terão início no dia 3 de outubro e serão ministradas presencialmente nos polos Centro, Condado, Inoã e Itaipuaçu. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do fundamental completo. Com duração total de três meses, os cursos têm carga horária que varia de 160 a 280 horas/aula.

Na primeira edição do Qualifica Maricá, mais de 1.000 pessoas foram formadas nos cursos disponibilizados pelo projeto. O segundo ciclo, que está em andamento, prevê a formação de mais de 1.000 pessoas. A expectativa é que no terceiro ciclo o sucesso do projeto se repita e mais maricaenses conquistem uma formação para o mercado de trabalho, renda e empreendedorismo.

Cronograma do Qualifica Maricá

Período de inscrição: 17/09 (a partir das 9h) até as 23h59 do dia 25/09

Sorteio: 26/09

Divulgação dos sorteados: 26/09

Período de matrícula dos sorteados: 27/09 e 28/09

Verificação de disponibilidade de vagas: 29/09

Período de matrícula das vagas remanescentes: 29/09 e 30/09

Início das aulas: 03/10

Saiba os endereços dos polos do Qualifica Maricá:

Inoã - Rua do Mamoeiro, lote 12, quadra 02

Centro - Rua Barão de Inoã, 500

Condado - Rodovia Amaral Peixoto, Km 27,5

Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, 160