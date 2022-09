Cultura de direitos. - Foto: Divulgação

Cultura de direitos.Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2022 12:34 | Atualizado 15/09/2022 12:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, está com inscrições abertas, até o dia 11 de outubro, para cinco oficinas gratuitas do programa Cultura de Direitos, que são destinadas a jovens, adultos e crianças a partir de 8 anos. O programa oferece oficinas de música (violão, cavaco, violino e sopro), audiovisual (fotografia, vídeomaker e roteiro), mídias sociais, capoeira e grafite e as vagas são limitadas.

O secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, Birigu, ressalta que o objetivo das oficinas é dar ao maricaense mais acesso à educação. “O Programa Cultura de Direitos visa o acompanhamento e desenvolvimento de oficinas, arte, cultura, integrados com o Direitos Humanos e Educação, dando mais oportunidade a população”, disse.

O programa Cultura de Direitos tem como objetivo desenvolver a capacitação técnica com ações sociais e culturais, por meio de oficinas de audiovisual, videoarte, música, capoeira e mídias sociais, integrando as ações da secretaria com a comunidade. Permite ainda o trabalho de acompanhamento social, da garantia dos direitos básicos e da ampliação da relação direta entre poder público e população por meio dos agentes sociais do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB).

As inscrições para as oficinas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até 11 de outubro, em quatro polos. Os interessados devem apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Polos:

– Polo Bambuí: Jardim Balneário: Rua 86 (antiga Rua 5), Quadra 191, Lote 07, nº 493.

– Polo Pedreiras: Rua Alcides José Rodrigues, Número 102 (antiga Rua dos Quintanilhas).

– Polo Inoã: Rua da Esperança, Lote 18, Quadra 17, Loteamento Chácaras (antiga Rua 5).

– Polo Recanto: Rua Isaltina Filomena, Número 203, Quadra 10, Lote 128- Itaipuaçu.