Sistema Nacional de Trânsito.Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2022 15:46 | Atualizado 15/09/2022 15:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 19/09 e 25/09, uma série de atividades para conscientizar motoristas e pedestres na Semana Nacional do Trânsito, como palestras, blitz educativas, passeio ciclístico e a montagem de uma minicidade nos bairros de Itaipuaçu e do Centro. Coordenada pela Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, a ação tem o objetivo de educar e alertar a população sobre as medidas que devem ser adotadas para um trânsito mais seguro.



Na segunda-feira (19/09), a partir das 10h, uma blitz educativa será realizada na Rua Abreu Sodré, em frente à Bagaggio, numa parceria com a Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), a Guarda Municipal de Maricá e o Batalhão de Polícia Rodoviária. Os agentes estarão no local para chamar a atenção de motoristas para o alto índice de mortes no trânsito.

Ainda na segunda, uma minicidade será montada no estacionamento da Subprefeitura de Itaipuaçu para ensinar regras de trânsito para crianças. Elas vão utilizar um pequeno triciclo como veículo e aprenderão lições importantes sobre comportamento no trânsito e a responsabilidade de pedestres, ciclistas e motoristas. Um convite também foi feito aos responsáveis pelas escolas particulares do município. A ação, fruto de parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Secretaria de Educação e Empresa Pública de Transportes (EPT), acontece até sexta-feira (23/09), das 09 às 17h.

Palestras educativas na Faculdade Vassouras e café da manhã com agentes de trânsito no Instituto Federal Fluminense

Na terça (20/09) e na quinta (22/09), alunos da Faculdade Vassouras - Campus Maricá terão palestras sobre educação no trânsito nos períodos da manhã e da noite, com previsão de atendimento de 30 turmas. Na quarta-feira (21/09), uma blitz de trânsito educativa será realizada na Avenida 1, em Itaipuaçu, a partir das 10h, com a participação da Guarda Municipal, do Batalhão de Polícia Rodoviária e de agentes da Operação Lei Seca.

Já na sexta-feira (23/09), um café da manhã reúne, a partir das 9h, agentes de trânsito no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba, para comemoração do “Dia do Agente” e apresentação de 16 guardas municipais aprovados no último concurso, que, a partir de agora, estarão à disposição para atuação no trânsito da cidade.

No Centro, a minicidade estará aberta à visitação de todos

No sábado (24/09) e no domingo (25/09), a minicidade será levada para a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, a partir das 9h, para que todos os moradores da cidade possam ter a mesma experiência. Ao lado dela, serão montadas quatro tendas de apoio, onde acontecerão atividades lúdicas de trânsito. A Secretaria de Cultura vai marcar presença com show de mágicos, animadores e contadores de história para os pequenos.

Passeio ciclístico em Itaipuaçu encerra a programação

Um passeio ciclístico em prol da vida vai movimentar o bairro de Itaipuaçu no domingo (25/09) em ação da Secretaria de Esporte e Lazer com a Empresa Pública de Transportes, que disponibilizará as bicicletas vermelhinhas. A concentração acontece às 7h30 na Avenida 1. De lá, os ciclistas percorrerão 8,4 quilômetros (ida e volta) em direção à Rua 70.

Um trio elétrico vai acompanhar os participantes na pedalada que vai fechar a programação da Semana Nacional de Trânsito em Maricá. Haverá a distribuição de brindes em parceria com a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais.