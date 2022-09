Ladrão flagrado por câmera de segurança. - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2022 14:53 | Atualizado 16/09/2022 14:56

Maricá - Câmeras de segurança flagraram um homem roubando uma residência na Rua 19 no Jardim Atlântico em Itaipuaçu.

O ladrão entrou pulou o muro da casa e furtou duas portas de alumínio.

O que o meliante não esperava era que seria flagrado por câmeras de segurança dos vizinhos e a gravação exibe o rosto do ladrão e ele indo embora com as portas na cabeça.

O caso foi registrado na 82ª DP e o ladrão já está sendo procurado pela Polícia.