Biólogo visita Maricá após o surgimento do lobo-guará em Maricá. - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2022 09:14 | Atualizado 20/09/2022 09:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, recebeu nesta segunda-feira (19/09) o pesquisador de mamíferos do Programa de Monitoramento da Fauna de Maricá, Izar Aximoff, para visita técnica e mapeamento dos locais por onde o lobo-guará, visto na cidade no último dia 11/09, está circulando. O flagrante do animal, ameaçado de extinção, em uma fazenda no bairro Cassorotiba chamou a atenção da população e de especialistas no assunto. A primeira área visitada foi o condomínio rural São João Batista, em Ubatiba, outro local onde o lobo-guará também teria sido visto.

Em caso de aparecimento do animal, o subsecretário de Cidade Sustentável, Guilherme Di Cesar, orienta a população a entrar em contato com a secretaria. “A pessoa pode entrar em contato pelo e-mail (ambiente.marica.rj@gmail.com) que nós vamos ao local. Estamos instalando câmeras fotográficas em outros locais de avistamento com objetivo de ter mais conhecimento sobre o animal. Quanto mais informação tivermos sobre a espécie, mais fácil será saber os locais por onde caminha, sua característica, os hábitos de alimentação, ou seja, quanto mais respaldo técnico, mais fácil fica para preservar”, afirmou.

Aldair Machado da Silva viu o lobo-guará circulando próximo à sua residência, em Ubatiba. “Não acreditei quando vi. Depois de assistir as imagens dele circulando em Maricá, fiquei feliz em saber que estamos preservando um pedaço da natureza aqui”, relatou.

Preservação da espécie ameaçada de extinção

De acordo com o especialista, é fundamental trabalhar tanto na direção científica quanto na linha da educação ambiental. “É importante ter um estudo populacional no município, já que ele está aqui presente, quanto em relação à própria proteção do lobo. Vamos entender onde ele está caminhando, tentar proteger essas áreas, comunicar aos moradores e ver o lado positivo disso. Transformar o lobo-guará em uma espécie na qual os moradores queiram encontrar e fiquem felizes de ver. A ideia aqui é essa”, declarou.

Aximoff explicou os fatores que contribuem para que uma espécie entre na lista de animais ameaçados de extinção, como é o caso do lobo-guará, que se enquadra na categoria vulnerável no Brasil. “O que faz a espécie ser ameaçada de extinção é a perda de habitat e pode acontecer por fatores como ataques de animais exóticos, assassinato por parte de caçadores, atropelamento com veículos, entre outros, ocasionando na diminuição do número de indivíduos da espécie. Assim, ela passa a figurar entre uma das categorias ameaçadas”, disse.

Com o flagrante de um lobo-guará feito no último dia 11/09, a Secretaria de Cidade Sustentável incluiu a região no Programa de Monitoramento da Fauna no município e passará a acompanhar o animal por câmeras, assim como já ocorre com a onça parda, cachorros do mato e quatis, que já foram vistos em uma área de preservação ambiental do bairro Espraiado.

“O município de Maricá é surpreendente, porque quando analisamos a zona costeira da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta pelos municípios de Niterói, Maricá e Rio de Janeiro, Maricá está muito à frente em relação a presença de espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçadas de extinção, como a onça parda, macaco bugio, gato-do-mato e, agora, o lobo-guará”, concluiu Izar.