Pedacinho do CéuFoto: Ederson Porto

Publicado 22/09/2022 12:09 | Atualizado 22/09/2022 12:10

Maricá - Unindo o espetáculo da natureza com música de qualidade, a receita do Pedacinho do Céu está consolidada na próxima edição do festival, especial Jazz&Blues, que acontece entre 23 e 25/09, do Deck Pôr do Sol, localizado no fim da Orla de Araçatiba. A realização é da Prefeitura de Maricá, Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e secretarias de Turismo e Promoção e Projetos Especiais.

O diferencial do festival, para além dos artistas de renome, é o famoso pôr do sol da Orla de Araçatiba. Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o projeto oferece novos roteiros turísticos integrados. “Não à toa nosso pôr do sol é considerado como um dos mais bonitos do país. Unir as belezas naturais com a cultura local é muito importante para Maricá. O projeto já entrou no calendário da cidade e, tenho certeza, conquistou os maricaenses, sempre com uma programação convidativa”, afirma Olavo.

A terceira edição do Pedacinho do Céu vai ter apresentação de nove atrações culturais que tocam sobre as águas, em um palco flutuante. Assim como nas duas outras edições, a banda que leva o nome do evento vai se apresentar todos os três dias, às 17h, com um repertório de músicas instrumentais e chorinho (confira a programação completa abaixo). Além do pôr do sol e das atrações culturais, o evento, para todas as idades, oferece opções de gastronomia, artesanato e espaço kids.

Pedacinho do Céu é sucesso na cidade e região

A estreia do festival aconteceu em maio de 2022, com cerca de 10 mil pessoas presentes nos cinco dias do evento. Já a segunda edição, em julho, levou 15 mil pessoas para curtir o pôr do sol de Araçatiba e os shows do palco flutuante, nos quatro dias. O projeto faz parte de uma série de ações do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável – Maricá 2030. O nome “Pedacinho do Céu”, é uma homenagem a música de mesmo nome, do músico Waldyr Azevedo, e foi inspirado em um evento famoso que saúda o pôr do sol da Praia de Jacaré, em João Pessoa – Paraíba.