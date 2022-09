Ônibus Vermelinho (EPT). - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2022 08:56 | Atualizado 23/09/2022 09:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai reforçar o serviço de transporte para atender moradores e turistas durante o “Festival Pedacinho do Céu”, que acontece entre sexta-feira (23/09) e domingo (25/09), em Araçatiba.

Além da programação normal das linhas de ônibus que operam no bairro, a EPT criou a linha especial E-12 (Extra Pedacinho do Céu), que vai operar no sistema circular com saídas da Rodoviária do Povo, no Centro, até a entrada de Zacarias, num total de dez viagens para o evento.

Confira os horários de saída da Linha Especial E-12 da Rodoviária do Povo 16h30, 16h50, 17h50, 18h10, 19h10, 19h30, 20h30, 20h50, 21h50 e 22h10.

Festival Pedacinho do Céu

A programação da 3ª edição do Festival Pedacinho de Céu será dedicada ao jazz e ao blues. Diversas atrações estão previstas, entre elas apresentação de chorinho, performance teatral Viva Darcy, apresentação da Cia de Artes Lídia Maria, além da cantora Rose Lima, da Banda Tócaz, do Grupo Acorda Bamba e do pianista Marvio Ciribelli.

Quem passar pelo Deck Pôr do Sol, na Orla de Araçatiba, também vai encontrar uma variedade de barraquinhas na feira de artesanato e no espaço gastronômico. O evento é uma realização da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e das secretarias de Turismo e Promoção e Projetos Especiais.