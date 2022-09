Espetáculo de Dança Contemporânea: A Margem. - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, traz para a cidade o espetáculo de dança contemporânea “À Margem”, com exibição gratuita neste fim de semana, sábado (24/09) e domingo (25/09), a partir das 19h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Mumbuca.

O título é uma crítica ao lugar habitualmente destinado às pessoas negras. Em cena, são apresentadas as memórias, dores e amores de três pessoas negras, com diferentes expressões artísticas e identidades. O bailarino Bruno Duarte exibe o melhor da dança urbana com movimentos ágeis e marcantes na especialidade krump, o que rendeu indicação de melhor bailarino e melhor espetáculo no Prêmio Cesgranrio de Dança. Bruno divide o palco com Tiago OIiveira e Alex Pitt que transitam em diversos estilos, como o breakdance e a dança urbana.

O espetáculo foi montado em 2019 para o especial “Sesc Entredança: O Corpo Negro”, e esteve em cartaz no Sesc Rio Copacabana. No mesmo ano, integrou a programação do Festival Dança em Trânsito 2019 do Grupo Tápias, no Teatro Riachuelo (RJ). O espetáculo também foi apresentado em Manaus, abrindo o Festival ‘MOVA-SE’ no Teatro Amazonas. Em 2022, já se apresentou na Virada Cultural de São Paulo e foi contemplado no projeto Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura Criativa do Rio de Janeiro (Secerj).