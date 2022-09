Hospital Municipal Conde Modesto Leal. - Foto: Carlos Alberto

Hospital Municipal Conde Modesto Leal.Foto: Carlos Alberto

Publicado 26/09/2022 09:35 | Atualizado 26/09/2022 09:35

Maricá - No último sábado (24) um homem foi morto a tiros no bairro do Cocadinha em Maricá. Ele andava na rua quando foi parado por dois homens em uma moto que lhe dispararam tiros e fugiram.

Roberto da Costa Narciso, mais conhecido como ‘Robertinho’ e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, porém morreu a caminho.



O corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.



Robertinho já esteve preso após ter participado da morte do Cabo Edvan, da 6ª Cia de Maricá, e já foi o chefe da venda de drogas no Campinho. A Polícia Militar acompanha o caso.