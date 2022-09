Setembro Amarelo. - Foto: Divulgação

Setembro Amarelo.Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2022 09:22 | Atualizado 26/09/2022 09:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesse sábado (24/09) atividades voltadas ao bem-estar mental da população na Unidade de Saúde da Família (USF) São José 1, no bairro de mesmo nome, reunindo 20 moradores na sala de espera do local. A ação contou com roda de conversa abordando as principais dúvidas sobre os transtornos mentais, acolhimento aos casos que necessitam de atenção, além de um quadro para os participantes exporem, de forma lúdica, motivos que os incentivam a seguir em frente.

A dinâmica foi uma iniciativa da Equipe Multiprofissional de Atenção Psicossocial (EMAP) que atende o primeiro distrito da cidade, integrando a programação do Setembro Amarelo, mês de mobilização pela prevenção ao suicídio.

Em outra frente, os profissionais que atuam na unidade aproveitaram a ação para unir saúde mental, física e cuidados pessoais, realizando o exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) nas mulheres cadastradas na USF; oferecendo orientações sobre higiene bucal às crianças presentes; e avaliando exames já efetuados.

Raquel Alves, psicóloga da Emap que participou da atividade, destacou o papel das dinâmicas para aproximar a população do serviço de atenção psicossocial, trazendo benefícios à saúde mental dos moradores e oferecendo cuidados alinhados ao seu cotidiano.

“Estar presente no território e tão próximo dos usuários é o que tem de mais singular no serviço da Emap. A cada dia, percebemos o quanto a população se beneficia da nossa atuação, onde cada atendido é observado em toda a sua esfera de pertencimento, trazendo maior potencialidade e eficácia ao cuidado à saúde mental. Com isso, notamos que há uma crescente aceitação e busca ao serviço pela população, ajudando a afastar estigmas e preconceitos àqueles que possuem algum transtorno mental”, afirmou.

Elisangela da Conceição, de 45 anos, é atendida na unidade e destacou o papel da ação para propor novos olhares sobre a saúde mental, contribuindo no auxílio àqueles com quem convive diariamente.

“Foi muito interessante participar dessa atividade focada no Setembro Amarelo, ajudando a abrir a minha mente para esse tema importante. Na minha família, há pessoas que precisam de atendimentos voltados à saúde mental e agora sei como orientá-los, indicando a USF São José 1 como referência”, ressaltou.

Cuidados com a saúde mental em diversas frentes

Os adolescentes de 12 a 18 anos cadastrados na USF São José 1 podem participar do grupo “Dando voz ao silêncio”, que ocorre às quartas-feiras, a partir das 13h, na unidade. A atividade coletiva, promovida pela Emap, tem o objetivo de oferecer acolhimento qualificado às demandas de saúde mental desse público, oferecendo um espaço de conversa, desabafo e compartilhamento de vivências.

Em toda a cidade, as USF seguem realizando dinâmicas de conscientização sobre a prevenção ao suicídio até o fim do mês, buscando esclarecer dúvidas e afastar estigmas ainda associados ao tema. Até o momento, já foram realizadas ações desse tipo nas USF Marinelândia, Barra, Bambuí, Barroco, Chácara de Inoã, Carlos Marighella, Santa Rita, São José 1, São José 2, Ponta Grossa, Central, Ubatiba e Mumbuca, com foco nos usuários e também nos profissionais da saúde — ajudando a capacitá-los para acolher da melhor forma as pessoas com demandas relativas à saúde mental.

Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Maricá também estão mobilizados, desenvolvendo diversas dinâmicas que dialogam com a campanha, envolvendo os usuários dos serviços e os trabalhadores desses espaços.