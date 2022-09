Pássaros apreendidos. - Foto: Carlos Alberto

Pássaros apreendidos.Foto: Carlos Alberto

Publicado 26/09/2022 09:48 | Atualizado 26/09/2022 09:49

Maricá - Policiais militares ambientais a resgatarem na última quinta-feira (22) em Maricá, sete pássaros da fauna silvestre brasileira. Eles chegaram ao local através de uma denúncia do programa Linha Verde (2253 1177), programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente e caça ilegal de animais silvestres.

No local, uma mulher que estava na casa disse aos policiais que os passarinhos eram de seu filho e que ele não possuía nenhuma documentação pertinente para a criação das aves.

Devido fatos e se embasando no artigo 29 da lei de crimes ambientais, os agentes procederam à 82ª DP com as aves apreendidas e registraram a ocorrência.