Hospital Dr. Ernesto Che Guevara. - Foto: Divulgação

Hospital Dr. Ernesto Che Guevara.Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2022 13:45 | Atualizado 26/09/2022 13:48

Maricá - No último domingo (25), foi presa em flagrante uma técnica de enfermagem que saía do plantão com cerca de cinco bolsas com materiais do hospital. O caso aconteceu no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

Segundo informações, alguns aparelhos haviam sido furtados anteriormente do hospital. Vale lembrar que o hospital é novo e totalmente equipado e foi aberto durante a Pandemia de 2020 para atender aos casos mais graves de COVID-19 sendo referência no combate à doença.



A diretoria da unidade hospitalar todavia não se pronunciou porém acompanha o caso de perto assim como a Prefeitura de Maricá que ainda não se pronunciou.

A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil na 76ª DP, em Niterói, onde o caso teve registo. A mulher se encontra à disposição da justiça.