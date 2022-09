O candidato a Deputado Estadual Renato Machado - Foto: Pedro Ferrer

O candidato a Deputado Estadual Renato MachadoFoto: Pedro Ferrer

Publicado 26/09/2022 13:43

Maricá - Em uma bateria de entrevistas com os candidatos a Deputado (a) Federal e Estadual, Renato Machado falou com exclusividade com nossa redação com objetivo de fazer com que o eleitor conheça melhor cada candidato, sua história, suas propostas.

Essa entrevista foi realizada na ultima sexta-feira (23) onde o candidato recebeu a nossa equipe em sua residência e falou para o Jornal O DIA e para a Televisão. e segue na íntegra:

Qual a sua profissão candidato?

Renato Machado: "Empresário, construtor, pastor , bacharel em teologia, formado em gestão ambiental e tenho NBA em gestão de projetos."

Conta um pouco da sua história na política, quando a política entrou na sua vida?

RM: "Na verdade conhecendo Fabiano Horta numa conversa informal ele querendo ser vereador na cidade de Maricá, tem uns 14 anos atrás isso, na época eu trabalhava na construção civil e pastoreava uma Igreja, tinha meus sonhos de mudar o mundo e o Fabiano também entusiasmado, querendo ajudar as pessoas, e eu senti a vontade de apoiar o Fabiano e dali pra cá ele ganhou a eleição de vereador me chamou pra ser chefe de gabinete dele, me apaixonei pela política e daí não parei mais e começamos a ajudar na transformação de maricá."



Fale um pouco sobre a sua experiência na gestão pública:

RM: "Adquiri experiências positivas, fui chefe de gabinete do Fabiano Horta durante 4 anos em seu primeiro mandato de vereador, seu segundo mandato ele foi presidente da Câmara de Vereadores e eu pude ser diretor da Câmara ajudando a organizar o legislativo, depois Fabiano Horta virou Deputado Federal eu fui ser chefe de gabinete dele em Brasília, voltei pra Maricá pra ser Secretário de Assuntos Religiosos na gestão do prefeito Washington Quaquá, e realizamos muito na questão religiosa e aí Fabiano virou prefeito e eu fui Secretário de Governo dele, depois acumulei mais uma pasta a de Secretário de Obras até entendermos que Maricá precisava avançar mais na infra estrutura e urbanização e criamos a SOMAR (Autarquia de Serviços Públicos de Maricá) e fizemos mais de 2.600 obras no município de Maricá."



Porque você quer ser Deputado?

RM: "Na verdade Fabiano Horta que me convenceu a partir de observar que eu fui um bom construtor pra cidade de Maricá, ajudei a construir as orlas bonitas na cidade e Maricá virou uma cidade de política forte e precisamos levar essas boas políticas para o Estado do Rio de Janeiro. Eu me senti desafiado e na vida eu me senti desafiado e quero ajudar a levar pro Estado do Rio de Janeiro, precisamos levar os bons exemplos, é possível fazer."



Alguns problemas recorrentes do nosso estado e do país são: educação, saúde e segurança publica, como Deputado como pretende tratar dessas questões?

RM: "Falando em Segurança Pública a gente precisa primeiro ter um governador parceiro porque a gente precisa fazer um plano de governo nessa questão, a gente tem uma cidade hoje com 250 mil habitantes com 130 policias dias, acho que é o menor índice e a gente não tem um Batalhão, precisamos de um batalhão, trazer uma companhia pra maricá é uma briga, e temos que ter uma Delegacia da Mulher, a mulher tem sofrido nos seus lares porque não tem aonde reclamar, falando de saúde Maricá é um dos poucos municípios do Brasil que gasta mais com a saúde do que o que determina a legislação, eu terminei o hospital municipal Cheguevara que foi referência na pandemia usado pelo estado inteiro, eu vou brigar muito para que a ampliação da rede básica possa funcionar no estado do Rio de Janeiro e na educação Maricá também é a referência, só pela Somar eu construí 13 escolas, Maricá criou o passaporte universitário que é universidade de forma gratuita para os pobres, investir na educação de tempo integral no estado tem que ser prioridade, e eu vou trabalhar pra que a gente consiga junto com o governo do estado implementar isso em todos os municípios do estado Rio de Janeiro."



Deixe as suas considerações finais para os eleitores:

RM: "Primeiro dizer que a política do transporte público de Maricá vai ser uma prioridade no meu mandato, tentar levar uma linha intermunicipal de Maricá para Itaboraí, para São Gonçalo, acho que isso é possível. Quero dizer ao povo do Rio de Janeiro que eu sou nascido e criado na cidade de Maricá, tenho 13 anos de história na política de Maricá, sou construtor, sou pastor, sou um pai de família, tenho três filhos, um está na barriga ainda e que acho que mostrei em Maricá um exemplo de quem gosta de trabalhar, gosta de luta, gosta de melhorar a vida de quem mais precisa, e é pra isso que eu quero ser Deputado, para continuar ajudando o povo de maricá e o povo sofrido da baixada do Rio de Janeiro que a gente precisa gerar renda e emprego pras pessoas e que a fome não pode continuar sendo parte do dia a dia de milhões de cariocas no estado do Rio de Janeiro."