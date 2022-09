Vencedor da Exposição Nacional do Cavalo Pampa em, Petrópolis. - Foto: Carlos Alberto

Vencedor da Exposição Nacional do Cavalo Pampa em, Petrópolis.Foto: Carlos Alberto

Publicado 27/09/2022 09:28 | Atualizado 27/09/2022 09:29

Maricá - No último domingo (25), aconteceu a Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa), no Parque de Exposições de Itaipava, em Petrópolis. O maricanese João Victor foi o grande campeão da Exposição.

João competiu com a Potra do Rancho RS, e foi um dos cinco melhores apresentadores da raça.

A competição é conhecida como um do maiores eventos do país neste ramo e sempre atrai turistas e fãs do Brasil todo.