82ª DP de Maricá. - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 28/09/2022 16:00 | Atualizado 28/09/2022 16:00

Maricá - Um jovem de 17 anos foi apreendido por Policiais Militares, na tarde da última terça-feira (27) em Guaratiba, Maricá.

O jovem teria ido dormir na casa de um amigo, porém foi embora após furtar um cartão de crédito e uma pistola de air soft. Ao chegar em casa o jovem começou a fazer compras com o cartão.

A proprietária do cartão, a mãe do amigo do jovem apreendido, começou a receber notificações de que seu cartão estava fazendo compras na internet. Prontamente ela foi na 82ª DP e registrou ocorrência.

Policiais MIlitares seguiram até o endereço do jovem que foi apreendido após confessar o crime. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói e lá foi autuado por roubo.