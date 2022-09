Guarda Municipal visitando escola. - Foto: Clarildo Menezes

Guarda Municipal visitando escola.Foto: Clarildo Menezes

Publicado 28/09/2022 11:50 | Atualizado 28/09/2022 11:50

Maricá - O Grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal de Maricá realizou 1.581 visitas a unidades escolares, até 26 de setembro deste ano, para realização de ações preventivas de segurança, auxílio a professores, palestras educativas, entre outras atividades. A instituição é vinculada à Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop).

Criado em 2003, o grupamento conta com 13 agentes divididos em três grupos que atuam de forma intercalada em duas rotas: Centro X Jaconé e Centro X Itaipuaçu, totalizando 76 escolas; 65 municipais, dez estaduais e uma federal. A unidade conta com duas viaturas.

“Nós visitamos às escolas para fazer um papel tanto pedagógico quanto de segurança pública. Auxiliamos as diretoras em ocorrências e orientamos os alunos sobre a importância de obedecer às instruções dadas por professores e diretores. Esse contato é essencial para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, pela proximidade com a Guarda Municipal, que é um órgão que representa a Prefeitura. Nós somos a Prefeitura dentro do colégio”, explica o guarda municipal, Rafael Martins, que é integrante da Ronda Escolar.

Trabalho reconhecido dentro e fora da escola

Para Deise Brito, diretora da Casa da Criança de Inoã, esse trabalho é muito importante. “As pessoas têm a noção de guarda municipal no trânsito, mas são várias repartições. A Ronda Escolar tem sido muito útil porque com a vinda deles, acabaram os casos de furtos de celulares por aqui”, disse a diretora.

Mãe de aluno e moradora de Inoã, Renata Santos concorda com a diretora. “A presença deles traz segurança e isso é primordial. Segurança para os pais e responsáveis, para moradores e para as pessoas que trabalham na escola. Isso é muito importante”, afirmou.

A diretora adjunta da Escola Municipalizada de Inoã, Antônia Rocha, destaca o apoio que os profissionais oferecem em situações delicadas ou de conflito. “A intermediação da Ronda Escolar para resolução de conflitos é muito importante. Os guardas ajudam demais dando segurança aos profissionais”, avalia.

Referência para os alunos

A importância do serviço realizado pela Guarda Municipal nas escolas reflete na opinião dos alunos, que aprendem sobre diversos assuntos com as visitas e as palestras feitas pelos agentes. “Eles ensinam várias coisas para a gente sobre não brigar e bullyings”, conta Pietro Ruan, 9 anos. “Os guardas falam que é pra respeitar os outros e ficar bem, e que não é para brigar com o colega”, completa Rian Santos, 8 anos.

Os agentes que atuam no grupamento também ressaltam que, muitas vezes, a atuação nas escolas fazem com que se tornem verdadeiros amigos dos alunos. “Os pequenos adoram receber a gente. Alguns pedem autógrafo, outros pedem abraço, falam que tem o sonho de ser guarda, de ser policial. Mas na maioria das vezes, eles encontram na gente uma referência e querem conversar mesmo. Já aconteceu de eu estar no banheiro e uma menina vir pedir conselhos sobre a vida e contar o que está acontecendo”, lembra a guarda municipal Dafne Soares, que também integra o grupamento.