Sidney Magal no dia do Idoso em Maricá. - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2022 21:23 | Atualizado 27/09/2022 21:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, vai comemorar o Dia do Idoso, neste sábado (01/10), com baile no Esporte Clube Maricá, que terá a presença do cantor Sidney Magal e dos artistas locais Moniquinha e Raquel Fonseca. O evento, realizado em parceria com a Secretaria de Turismo, começa às 16h e será aberto ao público.

O secretário de Políticas para Terceira Idade, Tatai do Sacolão, ressalta a importância de comemorar a data voltada para pessoas idosas. “Queremos celebrar essa data com os idosos atendidos pela Prefeitura e com a população. Para eles, que são vistos, amados e que tem toda uma rede de atendimento à disposição deles, será maravilhoso celebrar essa data com um show fantástico do Sidney Magal. Estão ansiosos para este dia!”, disse.

A data, 1º de outubro, marca o Dia Internacional do Idoso, e foi instituída em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.