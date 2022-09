Inscrições para oficinas do projeto Maricá das Artes estão abertas até segunda-feira (0310). - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2022 10:51 | Atualizado 30/09/2022 10:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, está com as inscrições abertas até segunda-feira (03/10), para oficinas gratuitas de curta duração do Projeto Maricá das Artes, no Polo de Itaipuaçu. Diversas opções estão disponíveis, como fotografia documental, direção teatral para iniciantes, trompete, violão, contação de história e mediação de leitura brincando, ukulelê, clarinete, percussão, entre outras.

Os interessados podem se inscrever presencialmente no polo, que fica aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, onde são oferecidas as oficinas que são divididas entre aulas presenciais e online, com início em outubro. É necessário apresentar documento de identidade e CPF.

Serviço:

Projeto Maricá das Artes

Inscrições: Presencial

Prazo final: 03/10

Local: Avenida Carlos Marighella, Lote 07, Quadra 12 – Itaipuaçu

Oficinas oferecidas

Com aulas presenciais: prática orquestral (a partir de 18 anos); fotografia documental (a partir de 16 anos); direção Teatral para iniciantes (acima de 18 anos); trompete (a partir de 16 anos); violão (a partir de 10 anos); musicalização infantil (6 a 10 anos); contação de história e mediação de leitura brincando (acima de 6 anos); afroafetividade (6 a 10 anos); ukulelê (livre); imersão em contação de histórias (acima de 16 anos).

Com aulas online: clarineta (acima de 12 anos); percussão (pandeiro – ritmos regionais – acima de 12 anos); os sete gatinhos (estudo da peça de Nelson Rodrigues – acima de 17 anos).