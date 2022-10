Rio Oil & Gas. - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2022 18:04

Maricá - As equipes de Operações e Comercial do Aeroporto de Maricá, administrado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), participou do Rio Oil & Gas 2022, maior evento sobre offshore da América Latina, que aconteceu entre os dias 26 e 29/09, no Boulevard Olímpico Rio de Janeiro, na Zona portuária da capital carioca. Essa é a 20º edição da feira, a primeira em formato híbrido (presencial e online). Empresas de diversos setores e portes se conectaram com o público que acredita no crescimento do setor. Foram mais de 350 marcas expondo seus produtos e serviços.

Para a diretora de Operações do Aeroporto de Maricá, Marta Magge, o Rio Oil & Gas é o espaço perfeito para o Aeroporto de Maricá se atualizar, assistir a grandes nomes do mercado, ampliar network e gerar novos negócios. “Assistimos a diversos debates, apresentações e sessões com o objetivo de gerar conhecimento e ampliar nosso networking. Foi um verdadeiro show de exposição, com muitas empresas fornecedoras da cadeia de petróleo mostrando seus portfólios de serviços, infraestrutura, logística e novas tendências tecnológicas, para as bases operacionais e sua cadeia produtiva”, analisa Marta.

A diretora de Operações ainda deixou claro que essa participação é extremamente importante e relevante para o crescimento do Aeroporto de Maricá, pela oportunidade de apresentar, junto aos players do mercado offshore, a robusta cadeia de bens, serviços e infraestrutura logística na promoção da concorrência e competitividade da empresa pública.

“Com rota estratégica do pré-sal, o Aeroporto de Maricá tem o privilégio de apresentar a melhor localização para a Bacia de Santos, que já possui poços espetaculares. Se a regulação local for mais fluida, atraindo mais investimentos, somando-se às ótimas condições geológicas, temos o cenário ideal em nosso aeroporto para os operadores de taxi aéreo com base operacional offshore”, explica Marta Magge.