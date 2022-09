Prefeitura de Maricá. - Foto: Arquivo MAIS

Prefeitura de Maricá.Foto: Arquivo MAIS

Publicado 30/09/2022 13:53 | Atualizado 30/09/2022 14:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá organizou uma operação especial de trânsito para auxiliar os eleitores do próximo domingo (02/10). Esta ação será importante no apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A operação contará com 270 agentes da Guarda Municipal com atuação nos 37 locais de votação e acessos.

A empresa de ônibus EPT estará com 100% de sua frota nas ruas e irá disponibilizar horários extras para auxiliar os eleitores da cidade a chegarem em seus locais de votação. São mais de 140 mil eleitores em Maricá.



Segundo a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) irão acontecer as interdições das vias próximas ao cartório eleitoral de Maricá a partir de sábado (1º/10), com sinalização e orientação aos motoristas e pedestres. A Av. Roberto Silveira – no trecho entre a Rua Antônio Lopes Fontoura e o CIEP 259 Maria do Amparo Rangel e Souza, ao lado da Rodoviária do Povo, no Centro será interditada das 6h às 18h de sábado (1º/10), e das 6h até a meia noite de domingo (02/10). Somente veículos credenciados pela Justiça Eleitoral e moradores devidamente identificados poderão transitar pelos locais interditados.Os motoristas deverão apresentar o comprovante de residência aos agentes de trânsito.



A Rua Enéas Lopes da Fontoura, paralela à Av. Roberta Silveira, também estará bloqueada entre a Rua Antônio Lopes da Fontoura e a Rua Mário Lopes da Fontoura. Também acontecerá o mesmo na Rua Cecília Fontoura e a Rua Enéas Lopes da Fontoura e entre a Rua Mário Lopes da Fontoura e a Av. Roberto Silveira.



No domingo (02/10), acontecerá uma interdição parcial próxima à Praça Conselheiro Macedo Soares, para que os eleitores possam ter acesso à Rodoviária. Para acessar o Bairro Flamengo, apenas será permitida a entrada pela RJ 106.



O itinerário das linhas de ônibus Vermelinho que passam pelo Flamengo terão seu percurso alterado no sábado (1º/10) das 11h às 18h, e no domingo (02/10) das 6h até a meia noite. Durante o caminho da Rodoviária do Centro, os coletivos terão que passar pela Av. Roberto Silveira seguindo para a Rua Ary Spindola. De lá, seguirão pelas ruas Domício da Gama e Ribeiro de Almeida.

Na saída da Rodoviária, os vermelhinhos sairão em direção ao Boulevard Shopping. O trajeto segue pela Rua Abreu Sodré, passando pela rotatória da Mumbuca na Av. Francisco Sabino da Costa, seguindo pelas ruas Domício da Gama, Ary Spindola e Av. Roberto Silveira em direção a RJ 106.



Serão 115 vermelhinhos circulando por toda cidade.



Horários extras



E02A – Ponta Negra (Expresso via Cordeirinho)



08h10 / 08h30 / 08h50 / 09h10 / 09h30 / 09h50 / 10h10 / 10h30 / 10h50 / 11h10 / 11h30 / 11h50 / 12h10 / 12h30 / 12h50 / 13h10 / 13h30 / 13h50 / 14h10; 14h30 / 14h50 / 15h10 / 15h30 / 15h50 / 16h10 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50



Com o reforço, as linhas E02 e E02A terão saídas da Rodoviária do Povo (Centro), de forma intercalada, à cada 10 minutos, das 8h às 18h.



E11 – Araçatiba



08h / 09h10 / 10h20 / 11h30 / 12h40 / 13h50 / 15h / 16h10 / 17h20 / 18h30



E16 – MCMV Inoã X MCMV Itaipuaçu



08h / 08h20 / 09h / 09h40 / 10h / 10h20 / 11h / 11h40 / 12h / 12h20 / 13h / 13h40 / 14h / 14h20 / 15h / 15h40 / 16h / 16h20 / 17h / 17h40 / 18h