82ª DP de Maricá. - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 01/10/2022 16:34 | Atualizado 01/10/2022 16:39

Maricá - Na noite da última sexta-feira (30), um homem foi preso por assediar uma mulher em um ponto de ônibus em São José do Imbassaí.

A jovem estava no ponto de ônibus quando o homem se aproximou e começou a assediá-la. Ela deixou o local porém o acusado seguiu a mulher continuando com o assédio.

Após ter entrado no ônibus com medo e chorando, a mulher contou para os populares ali dentro o que se passou e o homem foi detido dentro do ônibus com a chamada da PM.



O criminoso foi identificado como Ralysson Costa da Silva. Ele foi preso por policiais do DPO de São José, e foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso teve registro. A mulher relatou a história aos policiais militares.