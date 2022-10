82ª DP de Maricá. - Foto: Arquivo MAIS

Maricá - Um homem recebeu tiros nos pés, pernas e mãos na madrugada desta segunda-feira (03), quem deu os disparos, segundo relatos, foi o chefe do tráfico de drogas na Comunidade do Risca Faca em Inoã.

O homem foi capturado pelos traficantes após dançar no baile funk com a mulher do chefe do tráfico de drogas, segundo informações, o homem não sabia que a mulher com quem ele dançava era dele.

Ele foi baleado nas mãos, nas pernas e nos pés, a mulher também foi "punida" pelos criminosos e tomou dois tiros nos pés.

O homem que foi vítima foi identificado como Matheus da Silva Rodrigues, com apenas 19 anos, morador de Jaconé foi levado até o DPO de Inoã em um carrinho de mão e rapidamente foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado em seguida para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro da cidade.

Sobre a mulher que tomou os tiros nos pés nenhuma informação foi apurada. O caso foi registrado na 82ª DP.