Espraiado de Portas Abertas. - Foto: Divulgação

Publicado 03/10/2022 16:02 | Atualizado 03/10/2022 16:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove no próximo domingo (09/10) mais uma edição do tradicional Espraiado de Portas Abertas, principal circuito gastronômico em área rural da cidade, que acontece sempre a cada dois meses. Desta vez, o prato principal que será servido em todos os restaurantes participantes será o aipim e suas variações.

Após as duas últimas edições, nos meses de junho e agosto, ocorrerem em dois dias no fim de semana, o evento volta a acontecer em apenas um dia. “O retorno para apenas um dia de evento foi um pedido dos próprios donos dos estabelecimentos para não tornar algo cansativo para o público. A próxima edição será em dezembro e também acontecerá em apenas um dia”, disse o secretário de Turismo, Robson Dutra.

A programação musical contará com 18 artistas locais em diferentes pontos do circuito. A edição também comemora o Dia das Crianças (12/10) e em parte dos locais onde o prato é servido contará com um espaço kids para a criançada. Um deles será a Fazenda Pública Joaquín Piñero, onde haverá, além do prato principal, comercialização de caldos, massas, petiscos em geral, bebidas e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros.

Para chegar à fazenda pública vindo do Centro da cidade, basta acessar a RJ-106 e fazer o retorno na altura do Vale da Figueira. Depois é preciso acessar a primeira rua à direita e em seguida entrar à direita novamente, antes da Capela de São Jorge.