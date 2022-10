Ônibus Vermelinho. - FOTO: Clarildo Menezes

Publicado 03/10/2022 16:00 | Atualizado 03/10/2022 16:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), lança nesta terça-feira (04/10) a “Ouvidoria Itinerante”, com atendimento presencial a usuários dos ônibus Tarifa Zero e das bicicletas vermelhinhas, das 9h às 17h, na Praça do Barroco, em Itaipuaçu.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso dos moradores ao serviço de atendimento com registro de solicitações, reclamações, sugestões e o esclarecimento de dúvidas relacionadas aos transportes de ônibus e de bicicleta compartilhada, como uso do aplicativo, desbloqueio do passe das vermelhinhas, entre outros.

“A EPT inicia no distrito de Itaipuaçu um canal presencial para ouvir as sugestões, reclamações e dúvidas da população em relação ao transporte coletivo de passageiros e à mobilidade urbana em geral. Esperamos assim, estar cada vez mais perto dos nossos usuários”, disse o presidente da EPT, Celso Haddad.