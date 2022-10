Seis pessoas foram atropeladas, duas morreram e três estão em estado grave na altura do Manu Manoela em Maricá - Foto: Enviada por leitor

Seis pessoas foram atropeladas, duas morreram e três estão em estado grave na altura do Manu Manoela em MaricáFoto: Enviada por leitor

Publicado 04/10/2022 18:10 | Atualizado 04/10/2022 18:11

Maricá - Por volta das 17h desta terça-feira (4) uma fatalidade aconteceu na RJ 106 na altura do bairro Manu Manuela, seis pessoas foram atropeladas ao mesmo tempo, duas morreram e três seguem em estado grave, e uma teve ferimentos leves.



Segundo relatos dois automóveis se chocaram na pista e com a colisão um dos automóveis, um Renault modelo Duster branco, atingiu os seis pedestres que estavam atravessando a rodovia na hora do acidente.



Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente, o SAMU também esteve no local prestando os primeiros socorros às vítimas.

A Polícia Militar também está no local, um intenso congestionamento foi provocado por conta do acidente.