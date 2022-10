Sanemar em ação em Maricá. - Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2022 09:20 | Atualizado 04/10/2022 09:20

Maricá - A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) tem atualmente três frentes de obras de esgotamento sanitário, no Centro, em Itaipuaçu e em Ponta Negra. A empresa, criada pela Prefeitura de Maricá para assumir a prestação de serviços de saneamento básico na cidade, vem ampliando a capacidade de tratar os efluentes e iniciou a implantação da rede coletora de esgoto em todos os distritos.

Este mês de outubro está prevista a entrega da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Araçatiba, que passou por obras de revitalização com melhoria da acessibilidade, impermeabilização dos tanques, limpeza, higiene e redução na ocorrência de falhas, tudo para atender os parâmetros exigidos pela legislação.

“Estamos em fase de conclusão, além de adequação e reparo dos equipamentos hidráulicos e elétricos, para melhorar a produtividade da nossa maior ETE”, explicou a diretora técnica operacional da Sanemar, Roberta Cardoso.

Em Itaipuaçu, avança a construção de uma rede coletora para atender a mais de 600 moradores e de uma estação de tratamento, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2023. Roberta diz ainda que já foi dada a ordem de início da construção da rede coletora de esgoto em Ponta Negra e que a obra deve começar em janeiro de 2023.

“Em breve vamos também ampliar o programa Sanear Educação, no qual os alunos do município poderão fazer visitas guiadas à ETE Araçatiba, que também contará com um laboratório próprio para a realização de análises”, afirmou Roberta.