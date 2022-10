Caravana da Cultura. - Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2022 17:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá levou, na terça-feira (04/10), a Caravana da Cultura para a Escola Municipal Valéria Ramos Passos, em Itaipuaçu. O evento, que reuniu cerca de 500 crianças do maternal ao pré, contou com apresentações musicais, show de mágica e mímica com Santiago O Sombra e contação de histórias com Monique Coutinho. As crianças se divertiram bastante com o grupo do Programa Maricá das Artes, que alegrou a turma e levou diversas brincadeiras.

"As Caravanas levam o melhor da arte para dentro das escolas e usa diferentes linguagens artísticas e culturais para despertar o lúdico nas crianças, adolescentes, jovens e também nos adultos, que se envolvem e se divertem com as brincadeiras", afirmou o secretário de Cultura, Sady Bianchin:

A Caravana da Cultura é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, pelo Programa Maricá das Artes, criada para levar apresentações artísticas às escolas do município com uso de diferentes linguagens (música, contação de histórias, brincadeiras) para entreter e ensinar as crianças de forma lúdica e divertida. A ação tem parceria com a Secretaria de Educação.

A última edição do evento foi realizada no dia 29 de setembro na Escola Municipal Amanda Peña, em Ponta Negra, e reuniu cerca de 90 crianças.