Ônibus Vermelinho. - Foto: Divulgação

Ônibus Vermelinho.Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2022 15:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai reforçar o serviço dos ônibus vermelhinhos para facilitar o acesso de moradores e visitantes ao evento “Espraiado de Portas Abertas”, que acontece neste domingo (09/10), das 9h às 17h, no bairro rural.

Com isso, a linha E-06 (Espraiado x Centro) terá 12 viagens extras, tanto em direção à Rodoviária do Povo, no Centro, quanto em direção ao Espraiado.

Confira os horários extras da Linha E-06 no domingo (09/10):

Saídas da Rodoviária do Povo em direção ao Espraiado:

09h50 / 10h30 / 11h10 / 11h50 / 12h30 / 13h10 / 13h50 / 14h30 / 15h10 / 15h50 / 16h30 / 17h10

Saídas do Espraiado em direção à Rodoviária do Povo:

10h20 / 11h / 11h40 / 12h20 / 13h / 13h40 / 14h20 / 15h / 15h40 / 16h20 / 17h / 17h40

Espraiado de Portas Abertas

O Espraiado de Portas Abertas, principal circuito gastronômico em área rural da cidade, é realizado pela Secretaria de Turismo a cada dois meses. Desta vez, o prato principal que será servido em todos os restaurantes participantes será o aipim e suas variações.

A programação musical contará com 18 artistas locais em diferentes pontos do circuito. Entre eles, a Fazenda Pública Joaquín Piñero, onde haverá também um espaço voltado para a exibição de artesanatos da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros.