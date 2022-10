Festival Vinhos e Sabores. - Foto: Divulgação

Festival Vinhos e Sabores.Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2022 11:19 | Atualizado 10/10/2022 11:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e Promoção e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), realiza no próximo fim de semana, dias 15 e 16/10, o Festival Vinhos & Sabores, voltado para empresários do ramo e amantes de vinhos, com o objetivo de fortalecer a gastronomia na cidade e impulsionar novos negócios no setor. O evento que será realizado na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, vai oferecer um ambiente propício para a qualificação com workshops sobre o mercado de vinhos e degustação orientada por profissionais.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, destaca o festival como um condutor do turismo ligado à gastronomia da cidade. "A realização de um evento voltado para a qualificação da nossa oferta gastronômica, aliada à introdução do vinho como um elemento para atração de um novo público-alvo, vai ao encontro dos projetos de desenvolvimento que estamos implementando pela Codemar com diversas áreas do governo municipal. Pretendemos aliar um evento de lazer ao trabalho crescente de aprimoramento da oferta turística, que realizamos através do Plano Maricá 2030", afirma Olavo Noleto.

O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, considera o mercado de vinhos potencial para o desenvolvimento da gastronomia de Maricá como um dos atrativos agregadores de grande importância para o turismo na cidade. “Um destino turístico para se tornar referência precisa ter atrativos que superem as expectativas dos visitantes. Maricá vem ao longo dos últimos anos investindo na sua estruturação, com mais atrativos e uma melhor infraestrutura. A gastronomia passou a contar com apoio técnico e capacitação para melhoria e ampliação dos cardápios através do Plano Maricá 2030. Dentro dessa estratégia está o vinho, como elemento agregador e dinamizador de novos públicos”, afirma Almeida.