Festival de Artes em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2022 09:29 | Atualizado 11/10/2022 09:57

Maricá - O Festival de Artes Cênicas de Maricá (Festacem) - que leva espetáculos teatrais gratuitos a quatro pontos da cidade - apresentou na tarde desta segunda-feira (10/10) a peça musical "Encantorias do Vento" a uma plateia formada por alunos das escolas municipais da cidade, na Lona Cultural Marielle Franco, Barra de Maricá. O Festacem continua até a próxima quarta-feira (12/10), e tem palcos em Itaipuaçu, Ponta Negra e Parque Nanci, além da Barra.

Yure Silva e Júlia Werneck, autores e atores da peça, contam que a ideia do espetáculo - que narra o surgimento do mundo de maneira lúdica e chama atenção para a devastação da natureza - surgiu após uma viagem de Júlia à região do cerrado brasileiro. "Vi de perto os recursos naturais sendo consumidos sem controle, então pensei em fazer um agradecimento à natureza de maneira mítica, para que sejamos mais conscientes ao utilizar esses recursos", contou ela, que elaborou o texto e assina as canções em parceria com Yure.

Júlia destacou ainda estar feliz com a receptividade do espetáculo, que só havia sido encenado em lives de internet, no início da pandemia. "Finalmente pudemos trazer o trabalho para os palcos e estamos muito felizes, a receptividade tem sido ótima, como foi hoje, em que recebemos esse mar de abraços da criançada", festejou.