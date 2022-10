O ator Paulo Betti apresentando sua "Autobiografia Autorizada". - Foto: Anselmo Mourão

Maricá - O ator Paulo Betti apresentou seu monólogo “Autobiografia Autorizada” no domingo (09/10) e na segunda-feira (10/10) reunindo cerca de 100 pessoas na Lona Cultural de Itaipuaçu. O espetáculo é parte da programação do Festival de Artes Cênicas de Maricá (Festacem), promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, com atrações até quarta-feira (12/10) nos palcos de Itaipuaçu, Ponta Negra, Parque Nanci e na Barra de Maricá.

“Contei para Maricá um pouco da minha fixação pela memória da minha infância e adolescência. Nesse monólogo compartilho fotos, detalhes, que ao mesmo tempo é poético. Compartilho com o intuito de provocar risadas, emoções, distrair, gerar entretenimento e passar minha história”, resumiu o ator Paulo Betti dizendo que amou a cidade. “Eu amei Maricá. Andei de bicicleta, adorei saber que 99% dos alunos são bolsistas pela Prefeitura. Adorei o cidade e estou apaixonada por Maricá”, finalizou.

O espetáculo é caprichado com iluminação, figurino, trilha sonora, cenário e belas projeções e foi inspirado na inusitada história de superação de Paulo, que percorre o trajeto riquíssimo da roça até a cidade. Paulo, 15° filho de sua mãe, conta sua história, com fotos e detalhes pessoais e um pouco da imigração italiana no Brasil.

Para Mônica Mota, 44 anos, moradora de Itaipuaçu, o evento mostra que o teatro traz luz e oferta bons espetáculos para a população.

“Tem humor e tem emoção. Isso tudo de graça. Eu adorei! Esse já é o terceiro dia que trago minha família para assistir as peças de teatro e se divertir gratuitamente”, comentou.

Sobre Paulo Betti

Paulo Betti é ator, famoso por papéis de destaque na TV, no teatro e, também, no cinema. Ingressou nos palcos na década de 1970. Na TV, fez novelas na antiga emissora Tupi e na Band a partir dos anos 1980, antes de se fixar na Globo. Entre os personagens mais lembrados, estão Timóteo de Tieta (1989), Wanderley de Mulheres de Areia (1993), o Prefeito Ypiranga Pitiguary de A Indomada (1997), o vilão Higino Ventura de Força de um Desejo (1999), o fofoqueiro Téo Pereira de Império (2014). Também atuou em dezenas de filmes e peças de teatro.