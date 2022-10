Obra na pista. - Foto: Katito Carvalho

Obra na pista.Foto: Katito Carvalho

Publicado 12/10/2022 11:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai construir três passarelas na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), com recursos próprios do município, para garantir a travessia segura aos moradores do Parque Nanci, São José do Imbassaí e loteamento Manu Manuela. As obras foram autorizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ), órgão estadual responsável pela via.

A primeira passarela começa a ser construída nos próximos dias pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) na altura no km 25, no bairro Parque Nanci. A estrutura de 32 metros de comprimento e dois metros de largura terá rampas de acessibilidade. A obra custará em torno de R$ 3,5 milhões e tem previsão de ser concluída em cinco meses.

“Essa autorização do DER foi fundamental para agilizarmos a construção das passarelas, que vão garantir uma travessia mais segura aos moradores. Mesmo sendo de competência estadual, estamos entrando na via em outras frentes para evitar acidentes e melhorar o acesso à nossa cidade Já construímos outras duas passarelas na rodovia. Nosso objetivo é dar tranquilidade ao cidadão para transitarem de forma segura”, afirmou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

As próximas intervenções serão na altura do km 23, próximo ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que em fase de licitação; e no loteamento Manu Manuela, no local onde ocorreu acidente gravíssimo com atropelamento de cinco moradores no dia 04/10, sendo duas vítimas fatais.

Ações imediatas no Manu Manuela

Equipes da Somar realizam serviços de terraplanagem, instalação de meio-fio e colocação de pedras para coibir manobras ilegais realizadas por motoristas e que podem causar acidentes. O trabalho consiste na mudança do ponto de ônibus no sentido Niterói da rodovia. No local também será instalado um radar de velocidade pelo DER-RJ no local.

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária e a Guarda Municipal apoiam o serviço realizado pela Somar na via, auxiliando na sinalização e orientando motoristas e pedestres. O trecho onde os motoristas costumam realizar as conversões irregulares permanecerá fechado.

Posteriormente, as equipes da Prefeitura também farão a drenagem da Rua dos Robalos. A via paralela à Rodovia Amaral Peixoto está localizada entre a Estrada dos Macacos e a Rua Catumbi e, após o asfaltamento, será uma opção de acesso ao loteamento.

Intervenções do município na RJ-106

A Prefeitura de Maricá realiza diversas Intervenções na RJ-106 para melhorar a pista para o trânsito de veículos e coibir acidentes, como recapeamento (tapa-buraco), instalação de lombadas, capina, roçada, varrição e paisagismo nos canteiros. Outras duas passarelas já foram erguidas na rodovia com recursos da Prefeitura. A primeira foi instalada na altura do km 16,5, em frente à Escola Municipalizada Inoã. A passarela de pedestres tem extensão de 30 metros e rampas de dois metros de largura de cada lado. A segunda foi instalada na altura do km 22, em São José do Imbassaí. A passarela tem extensão de 34 metros e 6,50m de altura, com rampas de dois metros de largura.