Dia das Crianças em Maricá. - Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2022 10:11 | Atualizado 13/10/2022 10:13

Maricá - O feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, que coincide com o Dia das Crianças, foi marcado por uma série de atividades promovidas pela Prefeitura de Maricá para os pequenos: ações de esporte, lazer, saúde e cultura, tudo entremeado por muita diversão, espalhadas por toda a cidade nesta quarta-feira, 12 de outubro.

Logo pela manhã, a equipe da subsecretaria de Odontologia da Secretaria de Saúde estava a postos com uma unidade móvel na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde os técnicos orientavam a criançada sobre a maneira correta de fazer a higiene bucal. Com entrega de brindes, kits de pintura e de higiene bucal, além de brincadeiras, os presentes puderam também assistir a uma apresentação de teatro de bonecos - sobre a importância da escovação dos dentes. As crianças que necessitavam de atendimento odontológico foram direcionadas para atendimento com a odontopediatra, no Centro de Especialidades Odontológicas.

"Foi uma ação em que as crianças foram extremamente participativas, estavam interessadas em aprender realmente a forma correta de escovar os dentes", disse Aline Marques, coordenadora de odontologia da Secretaria de Saúde.

Já a mais nova área de lazer da cidade, o Parque Linear do Flamengo, recebeu uma edição esoecial da Caravana Maricá + Esporte e Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer com destaque para as paredes de escalada projetadas para os pequenos, que atraíram novos candidatos a praticantes de esportes radicais, sempre orientados sobre o uso dos equipamentos de segurança, como capacetes e cordas.

Vermelhinho das Crianças

Ao longo do dia, a Empresa Pública de Transportes (EPT) colaborou com a festa levando o “Vermelhinho das Crianças” aos quatro distritos da cidade, onde os pequenos usuários tiveram seu dia de motoristas dos ônibus tarifa zero, com direito a foto registrada - e disponível para download - no site oficial da autarquia ( www.eptmarica.rj.gov.br). Também fizeram sucesso as "vermelhinhas" - como são conhecidas as bicicletas compartilhadas - infantis, com as rodinhas de apoio, que também serviram para muitas poses da criançada.

Cultura encerra festival de teatro com peças infantis

O dia de festa coincidiu com o encerramento do Festival de Artes Cênicas de Maricá (Festacem), que desde o dia 6 levou apresentações teatrais aos palcos montados nas lonas culturais Marielle Franco (Barra de Maricá) e Beth Carvalho (Itaipuaçu), na Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, e na orla do Parque Nanci. A quarta-feira teve oito apresentações voltadas exclusivamente aos pequenos, como a "Aprendiz de Mago", de Santiago Galassi, que divertiu o público na Barra.

“O teatro infantil vai muito além do entretenimento. É um instrumento de formação da consciência das crianças, despertando o interesse para a magia poética da linguagem teatral. A cultura é necessidade básica e aqui em Maricá temos isso de forma gratuita”, disse o secretário de Cultura, Sady Bianchin.