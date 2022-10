Programa Habitar. - Foto: Elsson Campos

Programa Habitar.Foto: Elsson Campos

Publicado 13/10/2022 14:48 | Atualizado 13/10/2022 14:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, entregou nesta quinta-feira (13/10) 14 casas na Rua Peri, em Itaocaia Valley, beneficiadas pelo Programa Habitar - Moradia com Dignidade. O programa consiste na regularização dos imóveis e em melhorias com reformas realizadas gratuitamente para famílias de baixa renda. Nessa primeira fase serão contempladas 300 casas, sendo que 20 delas já foram concluídas e entregues aos moradores, todas localizadas no distrito de Itaipuaçu.

O prefeito Fabiano Horta ressaltou que o intuito da reforma é oferecer dignidade aos moradores com melhorias do ambiente interno das casas, tornando-o agradável e funcional. “Essa obra se alongou um pouco, mas ao final a comunidade ficou feliz em ter as casas reformadas. É uma tarefa da cidade construir um ambiente doméstico de qualidade e ajudar as pessoas a terem uma vida mais digna. A habitação é uma coisa de longo prazo, que tem o tempo dela porque depende de alguns fatores, mas com este programa garantimos, além da moradia, saúde pública e acessibilidade”, disse ele.

O secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia, explicou que o programa proporciona moradia digna à população com diversas melhorias. São observados itens como salubridade, segurança e conforto térmico – o que pode acarretar em ações como instalações elétricas, correções na altura e nas janelas dos imóveis, construção de muros e itens de acessibilidade, se necessário, e até construção de banheiros onde não houver.

“As reformas são diversas, desde a colocação de pisos, a telhados, forro, reforma de banheiro, entre outras, de acordo com a necessidade do morador. O Programa Habitar entrega um direito básico do cidadão, que é o direito à moradia digna que, ao mesmo tempo, beneficia a saúde, a mobilidade e a segurança dos moradores, sem falar no direito que eles têm de ter seu lugar de paz junto à família”, declarou o secretário.

Moradores de casa nova

Um dos contemplados foi o aposentado Nailton Alves Pereira, 66 anos, que recebeu as chaves de sua casa reformada e regularizada. “Estou extremamente feliz em ter a minha casinha reformada. A casa está mais ajeitada, tem piso em tudo, janelas novas e toda pintada. Achei tudo perfeito!”, comentou o morador.

Ao visitar sua residência, o morador Ermes Nazaré se apaixonou por cada detalhe e expressou sua impressão. “É uma sensação maravilhosa. Só quem viu a casa antes pode ter certeza de que agora ela está linda, 100%. O pessoal que trabalhou aqui tem uma noção bem maior de reforma do que nós. Eu só tenho que agradecer todos da equipe por essa obra imensa, que foi feita com carinho e com muita qualidade. Achei, sinceramente, que não iria acontecer do jeito que eu imaginava e, atualmente, entro em minha residência e me apaixono por cada detalhe”, disse.

Emocionada, a dona de casa Elizabeth da Conceição, 41 anos, agradeceu a reforma da casa e contou que não tinha previsão para realizar as obras, diante da situação financeira da família.

“Minha casa não tinha cobertura no banheiro e nem na cozinha. Agora a casa ficou muito bonita, mudou muito e eu estou muito feliz, pois não sei quando teria condições de reformá-la. Não tenho nem palavras para descrever minha alegria”, contou.

Os beneficiários passaram pelo programa de regularização fundiária da Secretaria de Habitação, com objetivo de reconhecimento e garantia da permanência em seus lotes e agora o programa de melhorias habitacionais busca a garantia da dignidade da moradia, como resposta ao déficit qualitativo das residências, que tem como principais pilares segurança, acessibilidade, conforto ambiental e salubridade. Os serviços são executados considerando as necessidades de cada família, seguindo uma ordem de prioridade de intervenção.

Programa Habitar

O Programa Habitar tem como objetivo a garantia do direito social à moradia com qualidade e segurança, destinado à população em situação de vulnerabilidade. A partir do entendimento da moradia como direito social, a política habitacional de Maricá tem como objetivo combater o déficit quantitativo e qualitativo habitacional da cidade. Todos os programas que ele abrange estão interligados de forma que, de acordo com a necessidade, os beneficiários sejam atendidos por mais de um programa até a garantia plena do seu direito.