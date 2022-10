5ª Edição do Prêmio Novos Pesquisadores 2022. - Foto: Divulgação

5ª Edição do Prêmio Novos Pesquisadores 2022.Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2022 14:58 | Atualizado 13/10/2022 14:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, divulgou nesta quinta-feira (13/10) o resultado final do 5º Prêmio Novos Pesquisadores 2022, com avaliação dos artigos nas categorias (A) ensino fundamental e (B) ensino médio, e relação de habilitados para apresentação dos trabalhos à banca examinadora. Confira o resultado em: https://bit.ly/3CxgI1U

Os 10 primeiros habilitados irão fazer apresentação para a banca examinadora. As avaliações acontecem nos dias 08, 09 e 10 de novembro no Auditório do Banco Mumbuca, que fica na Rua Eugênia Modesto da Silva, 234, Parque Eldorado, em Maricá.

Recurso indeferido

Três recursos solicitados pelos candidatos em relação à avaliação do V Prêmio Novos Pesquisadores- Edição 2022, foram indeferidos, confira a lista: https://bit.ly/3TnYrLz

Prêmio Novos Pesquisadores

O Prêmio Novos Pesquisadores visa estimular a inclusão dos estudantes da Educação Básica em ações e processos que integram o campo da pesquisa científica, desenvolvendo a criatividade, curiosidade, o interesse e resgate histórico, o questionamento da realidade, o conhecimento de técnicas e instrumentos metodológicos e científicos.

Os três primeiros colocados de cada categoria, além do orientador, receberão um notebook e um certificado como prêmio. Todos os participantes – orientadores e estudantes – receberão um certificado de participação.