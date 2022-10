Projeto Surf Salva. - Fotos: Fabio Suzart

Publicado 14/10/2022

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (13/10), na Praia de Ponta Negra, mais uma edição do Projeto “Surf Salva”, que consiste em técnicas de salvamento no mar. Desta vez, o treinamento, realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), foi destinado aos 61 novos agentes da Defesa Civil do município.

“É extremamente importante essa instrução, pois nós, como guarda-vidas, temos o contato direto com o surf na nossa rotina de trabalho nas praias. É ótimo poder contar com mais esse treinamento”, avaliou o aluno Patrick Campos, 27 anos.

Entre os assuntos abordados pelo agente de Defesa Civil e instrutor Rodrigo Cooperman, estão técnicas de resgate com pranchas em vítima consciente e vítima inconsciente; retirada da vítima inconsciente da areia; além de procedimentos de suporte básico à vida em afogamentos, como manobras de reanimação cardiopulmonar. Todos os alunos receberam certificados.

“Hoje, os guarda-vidas tiveram o entendimento de que o afogamento não é só de uma vítima que estava aqui, deu um mergulho e entrou numa vala de retorno. Ele pode acontecer com um surfista, um bodyboarder ou com alguém que bateu com a cabeça na prancha. Então, eles estão preparados para atuar e resgatar essa vítima com segurança usando a própria prancha. E quando você está preparado para fazer resgate seguro, usando seu próprio equipamento, você está preparado para qualquer tipo de evento adverso”, explicou Cooperman.

Secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt parabenizou os alunos pelo desempenho na atividade realizada em parceria com a Sobrasa.

“Mais uma etapa concluída no treinamento da turma de 2022, que qualifica de uma forma eficaz nossos servidores. Isso vai gerar dinamismo nos atendimentos das ocorrências, por isso é muito importante para a nossa população maricaense. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou o secretário.