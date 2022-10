Aeroporto de Maricá recebe auditora da Petrobras. - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 14/10/2022 15:02

Maricá - Na quinta-feira (13/10), o Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), recebeu a auditoria do Programa de Excelência Operacional em Transporte Aéreo e Marítimo (Peotram), criado pela Petrobras, que analisa a base aeroportuária em offshores e tem a finalidade de estimular as empresas a buscarem a excelência nas operações de transporte aéreo e marítimo de seus fornecedores. Com base nas avaliações, a Petrobras realiza, anualmente, a premiação das empresas que tiveram o melhor desempenho durante as auditorias. O resultado sai em cerca de 20 dias.

Para a Diretora de Operações, Marta Magge, a inspeção é importante para assegurar o cumprimento das melhores práticas operacionais e gerenciais nas empresas de transporte aéreo.

“A equipe do Aeroporto de Maricá trabalha, diariamente, pela excelência, cumprindo todos os padrões estabelecidos e garantindo o atendimento das diretrizes aeroportuárias, seja na segurança, no meio ambiente ou na saúde dos colaboradores. A auditoria do Peotram é importante para validar esse desempenho”, explica Magge.

O Programa avalia 13 quesitos: Liderança e responsabilidade; Conformidade Legal; Avaliação e Gestão de Riscos; Operação; Manutenção; Gestão de Mudanças; Aquisição de Bens e Serviços (Gestão de Fornecedores); Aquisição de Bens e Serviços (Gestão de Fornecedores); Treinamento, Conscientização e Competência; Gestão da Informação; Comunicação; Contingência (Plano de Emergência); Análise de Acidentes e Incidentes, e tratamento de não conformidades; Processo de Melhoria Contínua.