Doação de cães e gatos. - Foto: Elsson Campos

Publicado 17/10/2022 09:21 | Atualizado 17/10/2022 09:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), disponibilizou 36 animais, entre cães e gatos, para a campanha de adoção neste domingo (16/10). Ao todo, 13 cães ganharam um novo lar nessa edição realizada no Shopping Boulevard Maricá, no Centro.

“Estamos investindo forte para reduzir a quantidade de animais na rua. Usamos um tripé: castração, adoção e educação. Só adote se realmente tiver certeza de que é o momento certo”, comentou o coordenador da Cepa, Fabiano Novaes.

Morador do Centro, Leonardo Soares, de 27 anos, passou pela feira e se apaixonou pela cadelinha Gaia. "Achei ela linda e vou levar mais uma integrante para a família. Já tenho uma vira-lata e um dálmata", disse Leonardo.

Os interessados em adotar um amiguinho devem ser maiores de 18 anos e apresentar cópias da identidade, CPF e do comprovante de residência. Antes da adoção, os animais são vermifugados e os adultos, castrados. Os filhotes têm a castração garantida pela coordenadoria aos seis meses de idade. Já quem quer adotar um amigo, porém não terá como ir à feira, deve entrar em contato pelas redes socias da coordenadoria (Facebook: Proteção Animal Maricá; e Instagram: @cepa.marica) ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h, ter mais de 18 anos e apresentar os mesmos documentos da adoção presencial.

Coordenadoria de Proteção Animal

Criada em 2017, a Cepa desenvolve diversas ações e políticas públicas que visam a proteção e o bem-estar dos animais, como o programa de controle reprodutivo e as campanhas de adoção e de conscientização sobre abandono, que acontecem mensalmente, em parceria com protetores, moradores e comerciantes. Com a iniciativa, 530 animais já foram retirados das ruas e adotados em um ano e meio. Desde 2019, já foram realizadas 5.500 castrações em toda a cidade. A partir de outubro, o número de vagas para este procedimento aumentará 800%, passando de 100 para 800 castrações por mês. A expectativa é que sejam castrados 9.600 animais por ano. Além disso, a Cepa está em processo de credenciamento de clínicas veterinárias para realização de outros procedimentos, com foco na assistência à saúde dos animais de rua.