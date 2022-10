Fustal feminino em Maricá. - Foto: Elsson Campos

Fustal feminino em Maricá.Foto: Elsson Campos

Publicado 17/10/2022 09:49 | Atualizado 17/10/2022 09:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou no domingo (16/10) a terceira edição da “Copa Maricá de Futsal Feminino”, que reuniu oito equipes (seis do município, uma de Saquarema e outra de Nova Iguaçu), na Arena Flamengo. A TKF, de Nova Iguaçu, venceu na final a equipe Panelas, de Maricá, por 2 a 1 e conquistou o tricampeonato – o time da Baixada Fluminense também ganhou em 2018 e 2019 (em 2020 e 2021 a competição não foi realizada devido a pandemia da Covid-19). O evento esportivo celebrou o “Outubro Rosa”, mês de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.

Além da TKF, também disputaram o torneio as equipes TPM, de Saquarema, e as representantes de Maricá: Estrelas de Inoã (Inoã), C. A. Bananal (Bananal), Geração 70 (Itaipuaçu), Panelas (Centro), Soccer Girls FC (Centro) e Elite FC (Inoã).

O secretário de Esporte Filipe Bittencourt disse que a Copa Futsal é uma oportunidade de reunir equipes da cidade e de fora de Maricá, mostrando o talento das jogadoras e celebrar o Outubro Rosa. “Como eu sempre digo, o esporte é para todos! E nós fazemos questão de valorizar o esporte feminino", destacou Filipe.

Segundo Carlos Vagner, subsecretário de Esporte, a Copa Maricá foi criada em 2018 com o objetivo de incentivar a prática de futsal feminino atrelada ao movimento do Outubro Rosa de prevenção ao câncer. "Essa integração entre atletas é muito importante porque a gente traz equipes de outras cidades. Esse intercâmbio, com jogadoras que disputam em times de outros estados, é importante para aprimorar as técnicas das atletas. Além disso, o público que veio assistir também valoriza o esporte", declarou Carlos Vagner.

Thatiely Santos, de 23 anos, que jogou a competição pelo Bananal trouxe a experiência no esporte por ter jogado o Campeonato Paulista de futebol pelo Pindamonhangaba e destacou o apoio da prefeitura. "Vou jogar uma competição de Beach Soccer (futebol de praia) pelo Vasco e sempre disputo a Copa Maricá porque é uma competição organizada onde o município incentiva a prática de modalidades femininas. Maricá está de parabéns por fazer o futsal feminino crescer", afirmou a atleta que é moradora de Ponta Negra.