Fábio de Oliveira Júnior conhecido como "Sapinho ou Sapo" foi preso em Itaipuaçu - Foto: Divulgação Polícia Civil do RJ

Publicado 17/10/2022 13:10

Maricá - Um homem acusado de cometer um assassinato no bairro da Barra da Tijuca no município do Rio de Janeiro foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em seu endereço em Itaipuaçu.

Identificado como Fábio de Oliveira Júnior vulgo "Sapinho ou Sapo" foi preso na última quinta-feira (13) e foi o setor de inteligência que ao realizar investigações conseguiu descobrir o paradeiro do acusado, que era o seu endereço no bairro maricaense.



O homem já estava com mandado de prisão temporário por homicídio decretado. Ele teria assassinado um homem dentro de um bar após uma discussão. A namorada do acusado foi presa na ação, ela foi acusada de ter escondido a arma do crime.



Ele já foi levado para o sistema prisional.