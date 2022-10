Capitão Nelson xingando Niterói e Maricá, ao lado do presidente Bolsonaro. - Foto: Reprodução

Capitão Nelson xingando Niterói e Maricá, ao lado do presidente Bolsonaro.Foto: Reprodução

Publicado 19/10/2022 08:26 | Atualizado 19/10/2022 08:44

Maricá - O prefeito do município de São Gonçalo, Capitão Nelson, ofendeu os moradores das cidades de Maricá e Niterói, as ofensas aconteceram em um comício na manhã de ontem (terça-feira 18) em um comício de caminha onde o presidente Jair Bolsonaro, candidato a reeleição esteve presente. O Governador do Estado do Rio de Janeiro, eleito no 1º turno, Claudio Castro, também esteve no encontro e ficou nitidamente constrangido quando escutou as ofensas ao povo das cidades vizinhas.

Com total falta de respeito a população da cidade de Maricá, que até batizou uma das orlas da cidade como "Orla Zé Garoto" homenageando a população de São Gonçalo que é frequentadora das praias do município durante décadas, até porque em São Gonçalo não tem praias com banho de mar limpo. O povo de Niterói também foi desrespeitado pelo político, que assim como Maricá recebe milhares de gonçalenses em suas orlas.

O prefeito proferiu palavras e xingamentos mostrando total desprezo para com a população das cidades que na época da pandemia foram altruístas com São Gonçalo, Maricá e Niterói iriam fazer um repasse um repasse no valor de R$ 90 milhões (R$ 45 milhões cada uma) à São Gonçalo.

No entanto, a verba, que seria usada na construção do Hospital de Campanha da cidade, não saiu do papel.

Capitão Nelson xingou os moradores de Maricá e Niterói ele disse:

" Nós estamos numa briga ferrenha com os municípios de Maricá e Niterói por conta dos royalties do petróleo. Eles são um bando de filhos da puta" , disse o prefeito de São Gonçalo.

O povos de Maricá vem se manifestando nas redes sociais com total indignação com o político, populares vem mandando mensagens para nossa redação de revolta, a maioria concorda que política se faz com propostas não com ofensas a povos de cidades que sempre receberam bem os vizinhos de São Gonçalo, nas orlas e lagoas e na vida noturna das duas cidades que tem muito mais opções de lazer e belezas naturais que São Gonçalo.