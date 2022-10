Passarela na Rodovia Eranani do Amaral Peixoto. - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), iniciou nesta terça-feira (18/10), a construção da passarela na altura do km 25 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no Parque Nanci, para garantir a travessia segura aos moradores. Outras duas passarelas serão construídas na rodovia, na altura de São José do Imbassaí e do loteamento Manu Manuela.

No canteiro da obra, que tem duração prevista de cinco meses, as equipes iniciaram a instalação de ligações temporárias, tapumes e placas indicativas da construção da estrutura, que terá 32 metros de comprimento, dois metros de largura e rampas de acessibilidade com aproximadamente 100 metros de cada lado da rodovia.

“O início desta obra no Parque Nanci representa o nosso compromisso com a população, pois essa passarela vai permitir uma travessia segura aos moradores e evitaremos acidentes. Já construímos duas passarelas na rodovia e outras duas estão previstas, após autorização obtida junto ao DER. Vamos continuar agindo para dar tranquilidade ao cidadão de Maricá que utiliza diariamente a RJ-106”, afirmou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

A obra foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ), órgão estadual responsável pela via, que já concedeu permissão para a construção de outras duas passarelas ao longo da rodovia. As próximas intervenções serão na altura do km 23, próximo ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que está em fase de licitação; e no loteamento Manu Manuela, no local onde ocorreu acidente gravíssimo com atropelamento de cinco moradores no dia 04/10.

“Essa importante estrutura vai permitir a travessia segura dos moradores, que muitas vezes colocam a vida em risco para chegar ao outro lado da rodovia. Com a construção da passarela estamos prezando pela segurança do cidadão e evitando graves acidentes”, disse Gustavo Camacho, diretor de obras indiretas.

Ações imediatas no Manu Manuela

Equipes da Somar realizam serviços de terraplanagem, instalação de meio-fio e colocação de pedras para coibir manobras ilegais realizadas por motoristas e que podem causar acidentes. O trabalho consiste na mudança do ponto de ônibus no sentido Niterói da rodovia. No local também será instalado um radar de velocidade pelo DER-RJ.

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária e a Guarda Municipal apoiam o serviço realizado pela Somar na via, auxiliando na sinalização e orientando motoristas e pedestres. O trecho onde os motoristas costumam realizar as conversões irregulares permanecerá fechado.

Posteriormente, as equipes da Prefeitura também farão a drenagem da Rua dos Robalos. A via paralela à Rodovia Amaral Peixoto está localizada entre a Estrada dos Macacos e a Rua Catumbi e, após o asfaltamento, será uma opção de acesso ao loteamento.

Intervenções do município na RJ-106

A Prefeitura de Maricá realiza diversas Intervenções na RJ-106 para melhorar o trânsito de veículos e coibir acidentes, como recapeamento (tapa-buraco), instalação de lombadas, capina, roçada, varrição e paisagismo nos canteiros. Outras duas passarelas já foram erguidas na rodovia com recursos próprios da Prefeitura. A primeira foi instalada na altura do km 16,5, em frente à Escola Municipalizada de Inoã. A travessia de pedestres tem extensão de 30 metros e rampas de dois metros de largura de cada lado. A segunda foi instalada na altura do km 22, em São José do Imbassaí. A passarela tem extensão de 34 metros e 6,50m de altura, com rampas de dois metros de largura.