Exposição "Tem marcas que o tempo pode evitar" no Boulevard Maricá.Foto: Divulgação

Publicado 18/10/2022 17:11 | Atualizado 18/10/2022 17:11

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, abre nesta quinta-feira (20/10), às 17h, a exposição “Tem marcas que o tempo pode evitar”, apresentando painéis com fotos e depoimentos de moradoras da cidade que enfrentaram e venceram o câncer de mama, destacando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A mostra gratuita integra a programação do Outubro Rosa e acontece no corredor de entrada do shopping Boulevard Maricá, que fica na Rua Vereador Luis Antônio da Cunha, nº 35, no Centro.

A exposição é fundamental para ampliar a conscientização sobre o tema entre a população da cidade, mostrando a importância dos exames preventivos e da mamografia, além de detalhar todo o caminho percorrido por essas mulheres no enfrentamento ao câncer de mama, do diagnóstico à cura. Com isso, ressaltamos que, quando diagnosticado nos casos iniciais, a doença tem até 95% de chances de cura, incentivando a procura

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, convocou a população a prestigiar o evento, conhecendo a trajetória de diversas mulheres que lutaram contra o câncer de mama e foram vitoriosas, reforçando que prevenção e diagnóstico trilham o caminho para a cura.

“É muito importante que os maricaenses estejam presentes na abertura dessa exposição incrível, que apresenta a história de enfrentamento ao câncer de mama e conquistas de mulheres que representam a cidade. Os painéis contarão com relatos pessoais de cada uma, transmitindo todas as suas batalhas, experiências e vitórias, o que é essencial para entendermos como a prevenção faz a diferença. Espero todos no Boulevard Maricá, no Centro, para conhecermos essas mulheres que nos motivam a seguir em frente”, ressaltou.