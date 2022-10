Secretaria de Políticas Inclusivas. - Foto: Marcos Fabrício

Secretaria de Políticas Inclusivas.Foto: Marcos Fabrício

Publicado 19/10/2022 14:26 | Atualizado 19/10/2022 14:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, promove nesta quarta-feira (19/10), das 9h às 16h, o Dia de Inclusão para conscientizar e orientar a população feminina sobre prevenção ao câncer de mama na Praça do Turismo (Conselheiro Macedo Soares), no Centro. Durante a mobilização, que integra a programação do Outubro Rosa na cidade, haverá entrega de informativos, acolhimento e palestra sobre os programas oferecidos pela secretaria.

“A temática sobre o câncer de mama é uma importante questão de saúde nos nossos dias. Precisamos olhar as pessoas numa perspectiva biológica sem separá-la da sua diversidade psicológica. Neste sentido, o Psicovida se propõe a dialogar preventivamente sobre os perigos dessa ameaça à vida e também se preocupa em disponibilizar um espaço de diálogos. Por isso, buscamos proporcionar a essas pessoas o bem-estar psicológico”, disse o secretário de Políticas Inclusivas de Maricá, Clauder Peres.

Outubro Rosa é um mês de conscientização que alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e sobre o câncer de colo do útero. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo.

A Secretaria de Políticas Inclusivas realiza uma série de ações com objetivo de tornar viável a oferta de oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todas as pessoas. Seus projetos sociais são voltados para a população de Maricá, tendo como público-alvo os PcDs (pessoas com deficiência), negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, egressos do sistema prisional e seus familiares, pessoas que necessitam de apoio psicológico e pessoas em vulnerabilidade social.

Atualmente, a secretaria três equipamentos (Psicovida, Escritório Social e CRPI) e sete núcleos de trabalhos específicos (Nojur; Acolhimento; Segurança Alimentar; Assuntos urgentes e divulgação de trabalhos externos; Busca Ativa e Cuidados com a População de Rua; Articulações com as Minorias; e Captação de Vagas de Empregos e Diálogos com o Empresariado).