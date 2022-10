Kleiton & Kledir - Foto: Divulgação

Kleiton & KledirFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2022 13:58 | Atualizado 20/10/2022 14:00

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, a Praça Orlando Barros de Pimentel, no Centro de Maricá, recebe a partir desta sexta-feira (21/10), dois projetos musicais que prometem agitar o fim de semana na cidade com shows de grandes nomes da música popular brasileira, como Toni Garrido, Mart'nalia, a dupla Kleiton & Kledir, entre outros. O evento acontece até domingo (23/10), sempre a partir das 19h.

As apresentações, que são gratuitas, tem organização da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) e da Subdiretoria-Geral de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ).

Na sexta-feira (21/10), o projeto "Viva O Compositor Brasileiro", que homenageia grandes cantores e compositores da música popular nacional, terá apresentações dos músicos Filipe Barthem Trio, que fará o primeiro show da noite, e Wagner Tiso, que já participou dos grupos Sambacana e Clube da Esquina.

Já no sábado (22/10), o projeto continua com o cantor Thiago Dantas, que abre os trabalhos a partir das 19h, em seguida, a dupla Kleiton & Kledir, que possui mais de 20 discos lançados e sucesso no Brasil e em países como Estados Unidos, Argentina e Portugal, se apresenta a partir das 20h.

No domingo (23/10), será a vez do projeto "Sons da Independência", criado para comemorar a independência do Brasil de Portugal, que acaba de completar 200 anos. No espetáculo, que tem direção de Moacyr Góes; Toni Garrido e Mart’nália fazem uma viagem cultural por vários ritmos populares brasileiros, como o chorinho, o samba, as marchinhas carnavalescas, a bossa nova, e também homenageiam Luiz Gonzaga e à Tropicália. Antes deles, Rogério Costa fará o primeiro show da noite.

Para o secretário de Cultura de Maricá, Sady Bianchin, o evento traz mais cultura para o município. "Receber os dois projetos musicais em Maricá é uma alegria imensa, pois teremos a criatividade de artistas consagrados ao alcance da nossa população", afirma.