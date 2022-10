Evento contou com solicitação de documentos, serviços de saúde bucal e prevenção ao câncer de mama - Foto: Divulgação

Evento contou com solicitação de documentos, serviços de saúde bucal e prevenção ao câncer de mamaFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2022 09:26 | Atualizado 24/10/2022 09:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou no sábado (22/10) uma ação que levou diversos serviços municipais para a população, na Escola Municipal Oswaldo Lima Rodrigues, em Itaipuaçu.

Durante a ação social, foram feitos 30 agendamentos para emissão de carteira de identidade, 18 solicitações de 2ª via de certidão de nascimento, 30 inscrições no CadÚnico e aproximadamente 100 informações pontuais sobre serviços oferecidos pela Prefeitura.

Quem passou pelo local também pôde agendar a segunda via de documentos e tributos com a equipe do Serviços Integrados Municipal (SIM), solicitar a segunda via das certidões de casamento ou óbito, declaração de hipossuficiência para o Detran, entre outros serviços gratuitos.

Além disso, foram oferecidos serviços de Saúde Bucal (aplicação de flúor e correta escovação), aferição de pressão arterial, oficinas de manicure, corte de cabelo e maquiagem, orientações do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, consultas sobre o benefício Auxílio Brasil, Acolhimento Social (documentação) e Assessoria Jurídica.

O evento contou ainda com palestras sobre prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa), informações sobre a carteira do idoso (Passe Interestadual), captação de currículo para banco de dados da Prefeitura, além de atividades como apresentação de dança cigana e distribuição de mudas e alimentos desidratados.