Outubro Rosa em Maricá.Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2022 11:25 | Atualizado 23/10/2022 11:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu no sábado (22/10) a Caminhada do Outubro Rosa, atividade com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, conscientizando as mulheres em uma ação que une bem-estar e sociabilidade. Cerca de 800 pessoas participaram da iniciativa, se reunindo na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e seguindo em direção à Praça Tiradentes, em Araçatiba, mobilizando as moradoras durante o trajeto com frases de incentivo e canções nacionais — entoadas por Jô Borges e Cida Santos, artistas da cidade.

Na parada final da caminhada, a população pôde desfrutar de um café da manhã coletivo, assistir apresentações musicais e participar de dinâmicas voltadas à saúde física, mental e ao fortalecimento da autoestima, incluindo dança, corte de cabelo, entrega de amostras de perfumes e sorteio de brindes.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, participou da atividade e lembrou o seu simbolismo dentro das ações relacionadas ao Outubro Rosa no município, integrando as mulheres e os profissionais da área, levando conscientização e incentivos à prevenção a todos.

“A Caminhada do Outubro Rosa foi linda e só tenho a agradecer a todos os profissionais que se empenharam na construção do evento, cuidando de cada detalhe. Nossa equipe está mobilizada e criou um protocolo de cuidados ao câncer de mama e de colo de útero, que se tornará referência para atender cada vez melhor as mulheres da nossa cidade. Ver a adesão da população à iniciativa nos traz muita felicidade e simboliza tudo que estamos fazendo durante esse mês, o que inclui a cirurgia de reconstrução mamária de guerreiras que venceram o câncer de mama, algo de suma importância”, destacou.

Luana Rodrigues, subsecretária da Rede de Atenção à Saúde, ressaltou o papel mobilizador da caminhada, unindo pessoas de diversas faixas etárias pela vida das mulheres. “Essa atividade é resultado de meses de planejamento e dedicação dos profissionais de saúde de Maricá. Só tenho a agradecer pela participação da população, incluindo as mulheres, crianças e idosos, que se envolveram na nossa luta, que fala de um tema essencial. O intuito da caminhada é incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e tenho a certeza que esse objetivo foi cumprido”, acrescentou.

Homenagem ao Outubro Rosa em ação do programa Maricá+Verde

A sustentabilidade também foi o foco da ação, com distribuição de 250 mudas de ipê-rosa pelo projeto Maricá+Verde, e o recolhimento de lixo eletrônico, óleo usado e tampinhas de garrafa na tenda da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). A ação aconteceu na Praça Tiradentes, em Araçatiba.

A bióloga Stella de Lima, responsável pelo programa Maricá+Verde, chamou a atenção para o cuidado com a saúde. “A gente deu a nossa contribuição com o objetivo de chamar a atenção para essa doença que acomete não só as mulheres, mas também os homens. É importante fazermos exames preventivos para cuidarmos da nossa saúde. E a ação teve esse simbolismo, de entregarmos as mudinhas de ipê-rosa”, disse a bióloga.

Caminhada do Outubro Rosa reúne as famílias de Maricá

Centenas de pessoas caminharam do Centro à orla de Araçatiba, mostrando que a população da cidade entende a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama e de colo de útero. Uma das que se mobilizaram foi Mariana da Costa Muniz, de 40 anos, moradora de Cordeirinho que também levou o marido para participar.

“Foi muito bacana poder participar da Caminhada do Outubro Rosa, momento fundamental para conscientizar a todos sobre a prevenção do câncer de mama. Trouxe o meu esposo comigo, que fez questão de participar, mostrando que entende a importância dessa luta e quero levar isso para outras pessoas. Cada vez mais as pessoas se conscientizam, buscam os exames, algo em que o evento contribui bastante. Parabenizo aos envolvidos na organização”, afirmou.

Glória Alves, de 53 anos, passeava pelo bairro e se uniu à caminhada, pontuando a importância de falar sobre temáticas relacionadas ao câncer de mama, rompendo paradigmas. “Estava visitando a orla de Araçatiba com a minha filha e resolvi acompanhar a caminhada, evento que acho super importante. Fiquei satisfeita ao ver tantas mulheres unidas pela prevenção ao câncer de mama e precisamos falar sobre isso cada vez mais, mostrando que a cura é possível e a prevenção o melhor caminho”, concluiu.