Maricá Bier Fest - Foto: Clarildo Menezes

Maricá Bier FestFoto: Clarildo Menezes

Publicado 24/10/2022 18:57 | Atualizado 24/10/2022 18:58

Maricá - Os eventos Maricá Bier Fest e Festival Rua & Sabor, ambos realizados pela Prefeitura de Maricá, agitaram o público no fim de semana na Praça dos Gaviões, ao lado da lona Cultural, em Itaipuaçu. As atrações, que tiveram encerramento no domingo (24/10) e reuniram cinco cervejarias artesanais da cidade, gastronomia, artesanato e muita música ao vivo, foram promovidas pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com entrada gratuita.

Nesta edição, o espaço ganhou um polo cervejeiro com as cores da bandeira da Alemanha, loja de souvenir com vendas de canecas, bonés e camisas do Bier Fest; um palco do Rua & Sabor na Praça dos Gaviões; uma área de artesanato e vendas de produtos à base de mel e doces; e um palco que também recebeu shows de artistas locais e estiveram os expositores de gastronomia.

Expositor da cervejaria BR Duplo Malte Espraiado, Michel José, estava contente com a venda de sua cerveja desde sexta-feira (21/10). “O movimento estava bom, vendemos bem e o pessoal estava muito animado. Já buscamos na nossa fábrica oito barris de 50 litros só da cerveja tradicional, a pilsen, fora os outros cinco tipos de cervejas especiais que nós disponibilizamos”, disse.

O vendedor Sandro Porto, de 49 anos, elogiou a organização do evento. “Acho muito legal esse evento em Maricá. Está espetacular a galera reunida. O que mais me chamou a atenção é que é um evento família, com segurança e cerveja hiper gelada”, avaliou.

Maricá Bier Fest e Festival Rua & Sabor

Os dois eventos integrados reuniram gastronomia variada e o polo cervejeiro de Maricá entre quinta-feira (20) e domingo (23/10) na lona cultural da Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu. Dois palcos simultâneos foram montados no bairro com um total de 24 shows de artistas locais para animar o público.

Curtindo o som do grupo Amigos do Quintal, o aposentado Ivan da Mota destacou o potencial de Itaipuaçu em receber grandes eventos e alta gastronomia. “Eu estou aqui há oito anos, e é um lugar que não pretendo sair nunca mais. Morei em Niterói, mas Itaipuaçu é tudo de bom. A noite daqui está bombando”, afirmou.