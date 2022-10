Toni Garrido e Mart'nália - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 24/10/2022 18:52 | Atualizado 24/10/2022 18:53

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, a Praça Orlando Barros de Pimentel, no Centro, recebeu no domingo (23/10) o projeto “Sons da Independência”, criado para comemorar a independência do Brasil de Portugal, que acaba de completar 200 anos. No espetáculo, que tem a direção de Moacyr Góes, Toni Garrido e Mart’nália fizeram uma viagem cultural por vários ritmos populares brasileiros, como o chorinho, o samba, as marchinhas carnavalescas, a bossa nova, e também homenagearam Luiz Gonzaga e a Tropicália.

O secretário de Cultura, Sady Bianchin, mencionou o fato de Maricá receber o projeto que circula por várias cidades do Rio de Janeiro. “Hoje, para nós, é uma grande satisfação ter Maricá incluída naquilo que há de melhor na qualidade musical do Estado do Rio. Então, é uma imensa alegria ver a Praça Orlando de Barros Pimentel cheia de pessoas que querem ouvir uma música autêntica e de qualidade. Esse é o objetivo da nossa secretaria de pensar a música como instrumento de transformação social”, destacou o secretário.

Antes de subir ao palco, o cantor Toni Garrido contou sobre o projeto que foi pensando há alguns anos e agora está sendo concretizado. O artista também falou sobre a sua relação com Maricá. “São seis anos que estamos tentando fazer acontecer esse projeto e está rolando agora. Eu adoro Maricá e tenho uma relação muito especial com a Barra de Maricá, que conheci há uns 30 anos, e sou apaixonado. Estou feliz da vida”, afirmou o cantor.

Empolgada para fazer o show, Mart’nália falou da experiência de cantar músicas que estão fora do seu repertório original. “Esse projeto sai um pouco da nossa zona de conforto porque não é exatamente o nosso show, mas é legal a gente se misturar dessa forma e mostrar a cultura geral para todo mundo”, declarou Mart’nália.

Ansiosa para ver a apresentação, a comerciante Wanessa Marinato, de 38 anos, comentou sobre a diversidade de shows que acontecem no Centro. “Maricá é uma cidade ímpar, além de ter as belezas naturais, temos uma praça com capacidade de comportar esses eventos que fortalecem o nosso movimento e o comércio. A Prefeitura está de parabéns, porque está sempre revigorando esses eventos e fazendo com que seja uma cidade melhor e com mais opções de cultura e lazer”, afirmou a comerciante.

Projetos musicais foram destaque no fim de semana

Além do “Sons da Independência”, a praça central recebeu na sexta-feira (21/10) e no sábado (22/10) o projeto “Viva O Compositor Brasileiro”, que homenageou grandes cantores e compositores da música popular nacional com apresentações dos músicos Filipe Barthem Trio e do Wagner Tiso, que já participou dos grupos Sambacana e Clube da Esquina.

Já no sábado (22/10), Thiago Dantas abriu os trabalhos a partir das 19h e, em seguida, foi a vez da dupla Kleiton & Kledir se apresentar no palco montado na praça. Os artistas possuem mais de 20 discos lançados e foram sucesso no Brasil e em países como Estados Unidos, Argentina e Portugal. No domingo (23/10), antes da apresentação de Toni Garrido e Mart’nália, Rogério Costa fez o primeiro show da noite.